Eerste schaatser op Gronings natuurijs: 'Het kraakt en piept een beetje'

'Het kraakte en scheurde wel een beetje, maar ik heb het wél gedaan'. Secretaris Simon van den Berg van de IJsclub Roodeschool en Omstreken heeft de primeur in de provincie Groningen voor 2018. Schaatsen op natuurijs.

Van den Berg trok dinsdagochtend de 'stoute schaatsen' aan en maakte een paar rondjes over de ijsbaan aan de Tilweg. 'Gisteren werd er geschaatst op een ondergelopen weiland in Friesland, dus ik dacht laat ik het ook maar proberen. Als je het niet probeert, dan weet je niet of het kan', zegt de secretaris.

IJsbaan gaat niet open

'Het was wel leuk. Maar de ijsbaan gaat niet open', moet Van den Berg de schaatsliefhebbers teleurstellen. 'Het ijs was denk ik niet meer dan drie centimeter dik. We hebben rond de zeven, acht centimeter nodig om de ijsbaan veilig open te kunnen laten gaan. De scheuren vlogen in het ijs, toen ik er op schaatste.

Verwacht hij dat de ijsbaan deze winter nog open kan? 'Mwoaa, dat weet je niet hè, maar vorig jaar heb ik toch vier keer geschaatst. Iedere ochtend kom ik langs de baan en dan kijk ik even of het kan'.