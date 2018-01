'We kunnen niet naar een pretpark en soms ook geen kaas kopen'

Bakken, braden en koken. Niks is te gek bij het kinderkookcafé in Winschoten, een initiatief van het Leger des Heils. En omdat het maar één euro kost, kunnen kinderen die het wat minder breed hebben thuis, ook meedoen.

Het hoogtepunt van de maand

'Als het net is geweest kan ik echt niet wachten tot de volgende keer, zo leuk vind ik het.' Mileanne Kuiper is acht jaar. Haar gezin moet van weinig geld rondkomen. Het kinderkookcafé is daarom het hoogtepunt van de maand. Vandaag maken ze wraps gevuld met appel en kaneel uit de oven.

'Nee' zeggen is niet leuk

'We kunnen eigenlijk nooit naar een pretpark, soms kunnen we ook geen kaas kopen en nog wel meer dingen', vertelt Mileanne. Dat is ook voor moeder Anda Nijenhuis soms lastig. 'Het is niet leuk als je vaak "nee" moet zeggen tegen je kinderen', vertelt ze.

Zo vraagt Mileanne wel eens om speelgoed, maar in het gezin gaat dat niet. 'Maar ondanks dat we niet zoveel geld hebben zijn we wel heel gelukkig met elkaar.'

Een café voor iedereen

Ondertussen is Mileanne de appels druk aan het snijden. Met uiterste precisie worden de appels tot minuscule stukjes gemaakt. 'Een beetje opschieten hoor Mileanne, zo duurt het wel heel lang', zegt Bineke Berkenbosch lachend. Ze begeleid de kinderen die hier komen. Dat zijn er vaak ongeveer acht.

Er komen veel verschillende kinderen in het kookcafé. Niet iedereen heeft het minder thuis. Maar de sfeer is goed. 'Je ziet dat alle kinderen goed met elkaar overweg kunnen en elkaar helpen waar het moeilijk gaat, dat is mooi om te zien', vertelt Berkenbosch.

Appelhapjes

Na anderhalf uur staan er heerlijke appelhapjes op tafel. Er wordt uitgebreid gesmikkeld. Wat niet opgaat, neemt Mileanne in een bakje mee. En of ze die met haar moeder gaat delen is nog niet helemaal zeker. 'Vaak neemt ze wel iets mee, maar moet ik smeken om een hapje', lacht moeder Anda.

