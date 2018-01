Sensoren tonen aan: aardschok gevoeld tot in Leek

De aardbeving bij Zeerijp is opgemerkt tot in het Westerkwartier. Een gebouwensensor in Leek heeft de aardschok rond drie uur maandagmiddag geregistreerd.

De aardbeving bij Zeerijp had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Het is daarmee de op twee na zwaarste aardschok ooit in de provincie Groningen.

Heen en weer

De sensoren die de beving hebben waargenomen zijn van het Groningse bedrijf Omnidots. Volgens eigenaar Marco Bolt is met behulp van de sensoren precies te zien in hoeverre de gebouwen heen en weer zijn geschud.

In Leek bewoog het gebouw waar de sensor zit met 0,3 millimeter per seconde heen en weer, stelt Bolt. Dichter bij het epicentrum was de schok volgens hem aanzienlijk beter voelbaar: in de stad registreerde de sensor een beweging van 2 millimeter per seconde en in Winsum 3,28 millimeter per seconde.

Zien hoeveel het gebouw beweegt

'Het verschil tussen onze sensoren en die van bijvoorbeeld het KNMI, is dat wij de beweging van gebouwen meten en niet die van de ondergrond', zegt Bolt. 'We zien dan in hoeverre het gebouw beweegt en daaruit kun je opmaken hoe groot de kans op schade is.'

Volgens Bolt is de kans op schade na deze aardbeving in het Westerkwartier overigens vrijwel nihil. 'Maar in Winsum is het al anders', zegt hij. 'Gelukkig is ons kantoor daar relatief nieuw.'

