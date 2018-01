Deel dit artikel:











Partijen Oldambt ontwikkelen plan tegen zonnepark Finsterwolde (Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

De impact van een zonneheide in Finsterwolde is te groot, het hekwerk onderbreekt de zichtlijnen en het uitzicht gaat verloren. Dat staat in het nog af te ronden voorstel van D66 en de Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Maandagavond kwam een groot deel van de politieke partijen bijeen om te praten over het zonnepark. Voorstel Zeven van de tien politieke partijen spraken maandagavond over het zonnepark. Uit de besloten vergadering is een voorstel naar voren gekomen om het park tegen te houden. D66 en de PvhN gaan het voorstel uitwerken en op papier zetten. Ruimtelijke gronden Al langere tijd is bekend dat er weinig draagvlak is voor een zonnepark in Finsterwolde. 'Maar het plan slechts afkeuren op draagvlak, is te dun', zei wethouder Laura Broekhuizen op 6 december. Zij raadde de gemeenteraad aan om, als het het park wil tegenhouden, dat te doen op ruimtelijke gronden. En die gronden zijn gevonden, zeggen Jurrie Nieboer van de PvnH en Johnny de Vos van D66. We moeten dit niet door de strot van de inwoners drukken Johnny de Vos - D66 Niet door de strot drukken Volgens Nieboer staan drie punten centraal in het voorstel: 'De hekken die om het park heen moeten komen zorgen ervoor dat de zichtlijnen worden onderbroken. Ook gaat het uitzicht verloren, omdat de zonnepanelen zo'n twee meter hoog worden.' 'Daarnaast heeft de zonneheide te veel impact voor de inwoners van Finsterwolde.' De Vos: 'Wij moeten dit niet door de strot van de inwoners van Finsterwolde drukken.' Mogelijk van de baan Het plan wordt bij de raadsvergadering van 29 januari ingebracht. Als een merendeel van de partijen in Oldambt voorstemt, wordt de verklaring van geen bedenkingen niet afgegeven. Dat betekent dat het zonnepark in Finsterwolde dan in elk geval voorlopig van de baan is. F&S Solar kan daarop besluiten om de stap naar de rechter te maken. Afwezige partijen De VCP, Oldambt Aktief en Fractie Van der Wal waren afwezig bij de vergadering. Zij gaven tijdens eerdere vergaderingen al aan tegen het park te zijn. Lees ook: - Inwoners Finsterwolde dichtend in opstand tegen zonnepark

