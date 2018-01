Niemand wil ontbreken op de grootste receptie van het Noorden

Tout ondernemend en bestuurlijk Noord-Nederland geeft er acte de présence. Voor de vierde keer is woensdagavond in MartiniPlaza de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. Met een hoofdrol voor gasminister Wiebes, die afziet van uitreiking van een prijs.

Veel had het niet gescheeld of het Noorden had het zonder dit veelbezochte handenschud-evenement moeten stellen. Nadat de Kamer van Koophandel zich terugtrok uit de organisatie dreigde de bijeenkomst ter ziele te gaan. Een laatste reddingspoging, in gang gezet door ondernemer Sieger Dijkstra, trok sponsoren over de streep.

'Het was kantje boord', zegt Dijkstra, die ook nu mee-organiseert. 'Ik vond het doodzonde wanneer de receptie zou verdwijnen. Ik heb er zoveel mensen uit mijn netwerk leren kennen. Ik wilde niet dat het verloren ging.'

Met het wegvallen van de Kamer van Koophandel als organisator was het een vraagteken of de interesse zou aanhouden. Dat bleek mee te vallen. Voor de komende editie van woensdag hebben zich ruim duizend mensen ingeschreven.

Het is een ontmoetingsplek. Er ontstaan netwerken die Noord-Nederland laten groeien Sieger Dijkstra

Wat is de waarde van de bijeenkomst?

Dijkstra: 'Het is een ontmoetingsplek, mensen komen er elkaar tegen. Daardoor ontstaan netwerken die Noord-Nederland laten groeien. Iedereen die hier in de regio wat voorstelt is er aanwezig; alle drie de Commissarissen van de Koning, veel regionale politici, noordelijke leden van de Tweede Kamer en een groot aantal mensen uit het bedrijfsleven. Er moeten plekken zijn waar deze mensen elkaar tegen kunnen komen.'

'We hebben het noordelijke karakter van het evenement willen versterken. We willen uitdragen dat we als Noord-Nederland als eenheid dingen voor mekaar weten te krijgen. Ook met het instellen van de Langmanprijs willen we de eenheid benadrukken.'

Als dat eenheidsaspect zo belangrijk is, waarom is de receptie telkens in Groningen en niet in Assen of Leeuwarden?

'Dat hebben we nog niet aangedurfd. De loop zit er nu goed in en MartiniPlaza heeft zijn nek uitgestoken. Daar willen we rekening mee houden. Het is juist dat het merendeel Groninger is, maar er zit een duidelijk stijgende lijn in het aantal Friese en Drentse bezoekers.'

De Langmanprijs die woensdag wordt uitgereikt is genoemd naar oud ez-minister Harrie Langman, architect van een stimuleringsplan voor Noord-Nederland dat hij in 1998 in opdracht van het kabinet Kok maakte. Die wilde dat een deel van de aardgasmiljarden in het Noorden zou worden geïnvesteerd. Het plan leverde het Noorden zo'n 15.000 nieuwe banen op. Langman overleed vorig jaar en kreeg postuum de eretitel Noordkrachtig persoon. De prijs die nu naar hem is genoemd gaat naar een persoon of organisatie die zich sterk heeft gemaakt voor Noord-Nederland.

Wiebes vindt het ten opzichte van het gebied nu niet gepast een feestje te vieren Sieger Dijkstra

Dijkstra: 'We hebben zijn familie toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn naam en geïnformeerd naar wat Langman zelf belangrijk zou hebben gevonden. De familie wil graag dat de prijs naar iemand gaat die cohesie zoekt in plaats van verdeeldheid. Een ander criterium is dat iemand actief moet zijn op het snijvlak van regionale economie en maatschappij. Namen ga ik niet noemen, maar we hebben veel suggesties gekregen; lokale helden, maar ook mensen die zich voor heel Noord-Nederland hebben ingezet.'

Minister Eric Wiebes is hoofdgast. Zijn aanwezigheid staat na de Zeerijp-beving van maandag in een fel daglicht.

'Hij zou de Langman-prijs uitreiken, maar ziet daarvan af. Hij vindt het ten opzichte van het gebied nu niet gepast een feestje te vieren. We vinden dat een zuivere afweging. Hij is podiumgast en Janine Abbring zal hem interviewen. We hebben hem uitgenodigd zijn blik op Noord-Nederland te geven.'

