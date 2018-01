Deze dag: Zakte Vonhoff door zijn stoel?

Op de wekelijkse persconferentie van de provincie leunde de commissaris der Koningin achterover. Daardoor 'brak de rugleuning van de stoel', aldus het Nieuwsblad van het Noorden. Volgens Radio Noord-verslaggever Henk Binnendijk 'kraakte de stoel vervaarlijk', maar niet meer dan dat. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 10 januari 1989.

Precies hetzelfde zou een kwartier later gebeurd zijn met een vervangende stoel en daarom kopte het Nieuwsblad de volgende dag: 'Vonhoff zakt twee keer door stoel'. De Telegraaf nam het verhaal een dag later over, ook al op de voorpagina.

Die krant schilderde Vonhoff graag af als 'die dikzak uit Groningen', en deze anekdote paste wonderwel in dat beeld. Vonhoff zelf was des duivels over de publiciteit, want het was wat hem betreft een flauwekulverhaal.

Henk Binnendijk, destijds de verslaggever namens Radio Noord op het Provinciehuis, bevestigt de lezing van Vonhoff: 'Die stoel kraakte en werd vervangen. Die andere kraakte ook. Maar dat doen stoelen als je er veel op beweegt. En Vonhoff zat nooit stil', aldus Binnendijk die naar eigen zeggen op een meter afstand van de Commissaris zat. De gebeurtenis zoals die in de krant is opgeschreven, heeft volgens hem nooit plaatsgevonden.

In de week die volgt, zoekt Vonhoff contact met de top van de krant. Hij is woedend en vindt dat je zó niet met elkaar om kunt gaan. De lezing die de Telegraaf een dag later van het incident geeft, maakt het er niet beter op, met zinsnedes die in het oorspronkelijke bericht niet voorkwamen als ' forse aanslag op provinciaal meubilair' en 'het verpletterende record - twee stoelen binnen een halfuur - van de 110 kilo wegende Vonhoff'.

Henk Binnendijk, die ooit een blik mocht werpen op de kledingkast van de Commissaris, kent de gevoeligheid van Vonhoff voor kritiek op het lichaamsgewicht van nabij. Die kast bestond uit drie compartimenten: links hing de kleding die werd gedragen wanneer Vonhoff op het volle, maximale gewicht was. Aan de rechterkant hingen pakken die nodig waren na weer een manhaftige afslankpoging, waarbij soms wel dertig kilo aan lichaamsgewicht was afgetraind. En dan was er ook nog een 'tussenin' categorie. Alle pakken 'werden regelmatig gedragen want Vonhoff 'jo-jo-de in gewicht', aldus Binnendijk.

Het verslag in het Nieuwsblad eindigde met de zinsnede 'de meeste aanwezigen deden alsof er niets gebeurd was. Alleen een enkele journalist lachte'. Het waren de dagen dat mobiele telefoons met camera nog geen gemeengoed waren: foto's zijn er niet van. En dus blijft het de vraag of het echt gebeurd is, Henk Vonhoff die tweemaal door een stoel zakte op deze dag in de geschiedenis, 10 januari 1989.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.