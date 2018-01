Hoe krijg ik minder stress van mijn werk?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een derde van alle werkgerelateerde ziekteverzuim houdt verband met stress.

Ruim een miljoen Nederlanders kampen met burnout-klachten. Het verzuim dat verband houdt met werkstress kost werkgevers 1,8 miljard euro per jaar. De moeite waard om daar wat aan te doen. NoordZaken-expert Sandra Sanders weet hoe.

Door Sandra Sanders

Wie het woord werkstress hoort, denkt al gauw aan 'te veel werk.' Maar dat is slechts één van de mogelijke oorzaken. Werkstress ontstaat door een combinatie van factoren, zoals te weinig werk, gebrek aan waardering of een botsing van normen en waarden. Om maar wat te noemen.

Stressingrediënten

Welke factoren leiden tot werkstress hangt af van de situatie en de persoon. Wil je de werkstress effectief aanpakken, dan moet je weten wat een rol speelt. Wat zijn die factoren die tot werkstress leiden? Ik noem er een paar.

Werkstress kan ontstaan door machteloosheid. Zo kun je jezelf machteloos voelen als je geen invloed hebt op het werktempo, de werkomstandigheden, de werkinhoud of als je baan op de tocht staat.

Bore-out en burnout

Niet goed weten wat er van je wordt verwacht, doordat je niet de juiste informatie krijgt om je werk goed te kunnen doen of een onduidelijke taakomschrijving hebt, geeft ook stress. Van conflicten op de werkvloer wordt ook geen mens blij. En dan heb je natuurlijk nog de bekende overbelasting of – dat kan ook – onderbelasting.

De symptomen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out Sandra Sanders

Onvoldoende uitdaging vinden in je werk of je vervelen kan zelfs zoveel stress veroorzaken, dat het tot een zogeheten 'bore-out' leidt. Niet fijn, want de symptomen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out.

Beïnvloedbaar

Als je weet welke stressfactor bij jou of iemand anders een rol speelt, kijk dan naar wat je wél kunt beïnvloeden. Stel dat overbelasting één van de stressfactoren is, dan kun je onder meer zorgen dat je minder werk op je bordje krijgt en dit bespreekbaar maken bij de leidinggevende. Je kunt pauzes bespreken of anders leren omgaan met werk. Denk aan verantwoordelijkheden laten waar ze horen, de lat iets lager leggen en wat sneller tevreden zijn.

Laat verantwoordelijkheden daar waar ze horen, leg de lat wat lager en wees wat sneller tevreden Sandra Sanders

Oprechte aandacht

Lang niet alles is te beïnvloeden. Bij een reorganisatie is het aannemen van een extra kracht waarschijnlijk niet mogelijk, al lost dit de overbelasting op. Maar wat de situatie ook kenmerkt: het doet ieder mens goed als de werkgever of leidinggevende oprecht aandacht voor het probleem heeft, meedenkt en waardering toont.

Mijn tips voor werkgevers

Tip 1

Houd je bedrijf eens tegen het licht en onderzoek welke stressveroorzakende factoren aanwezig zijn. Analyseer ze en maak een plan van aanpak om uitval door stress te verminderen. Heb je een groot bedrijf? Kijk dan ook per afdeling.

Tip 2

Let op signalen die erop kunnen wijzen dat er iets aan de hand is met een medewerker of met de bedrijfscultuur. Neemt het aantal (korte) ziekmeldingen toe, is iemand vergeetachtig, prikkelbaar, maakt hij of zij meer fouten, zijn er meer conflicten, daalt de productiviteit, is er een sterk personeelsverloop?

Tip 3

Als je het idee hebt dat er iets aan de hand is, bespreek het onder vier ogen en vraag naar een verklaring. Zoek samen naar een oplossing. Zit het probleem in het hele team, bespreek het dan in teamverband.

Tip 4

Schakel deskundigheid in als deze niet in het bedrijf aanwezig is.

