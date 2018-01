Deel dit artikel:











Bomen langs Ringweg worden gekapt tijdens bomenkapbesluit: hoe zit dat? (Foto: Reinder Smith)

Als de Raad van State in Den Haag woensdag uitspraak doet over de bomenkap langs de Zuidelijke Ringweg in Stad, knetteren de motorkettingzagen er ondertussen lustig op los om honderden bomen langs diezelfde Ringweg te kappen.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. De Raad van State doet woensdag uitspraak in een zaak die de Vleermuizenwerkgroep heeft aangespannen tegen het kappen van bomen in het gebied tussen het Julianaplein en het spoor bij de Verlengde Lodewijkstraat. Geen bezwaar Direct na de jaarwisseling is de aannemerscombinatie Herepoort verder gegaan met het kappen van bomen ter hoogte van woonwijk De Oosterpoort. En daar is door de Vleermuizenwerkgroep geen bezwaar tegen gemaakt. Enige haast bij deze bomenkap is noodzakelijk omdat alle bomen voor begin maart gekapt moeten zijn. Dan start het broedseizoen en dan is bomenkap verboden. Lees ook: - Woensdag D-Day voor Zuidelijke Ringweg

