Vizier van CDA en D66 Haren gaat ook op samengaan met Stad

De Harener afdelingen van CDA en D66 zijn fel tegenstander van een gemeentelijke fusie met Groningen, maar desondanks werken ze wel met de partijafdelingen in Groningen en Ten Boer aan een gezamenlijke kieslijst.

De bestuursvoorzitters van beide partijen laten weten zich te richten op een zogenoemd 'tweesporenbeleid'. 'Als Den Haag besluit dat we toch moeten herindelen, moeten we wel een alternatief in de la hebben liggen', laat bestuursvoorzitter Jan Kooi van het CDA weten.

Twee lijsten

Beide coalitiepartijen gaan zowel twee kieslijsten als twee verkiezingsprogramma's maken. 'We weten nog niet hoe we het verkiezingsprogramma vanuit Haren gaan verweven in het programma van D66 Groningen, maar daar hebben we het nog wel over', laat Beo Dusink (D66) namens zijn partij weten. 'Zelf denk ik dat we het er gewoon aan toevoegen.'

Kiezen

Potentiële politici uit Haren kunnen overigens bij beide partijen kiezen voor welke kieslijst ze in aanmerking willen komen. Beo Dusink: 'We vragen aan onze leden op welke lijst ze willen staan. Ze kunnen in elk geval voor beide in aanmerking komen, dus voor zowel de lijst van Haren als voor de gecombineerde lijst.'

De bestuursvoorzitters vinden dat ze hun ogen niet kunnen sluiten voor de realiteit, ondanks hun anti-herindelingsstandpunt. 'We kunnen heel radicaal zijn', zegt de CDA-voorzitter. 'Maar als Den Haag besluit dat we moeten samenvoegen, kan het niet zo zijn dat we dan met lege handen staan.'

CDA gaat praten

Er mag dan wel gewerkt worden aan zowel gezamenlijke lijsten als verkiezingsprogramma's; de partijafdelingen worden nog niet samengevoegd. CDA Haren gaat die gesprekken overigens binnenkort wel voeren met Groningen.

Geen gesprekken voor D66

D66 gaat die gesprekken niet starten. 'Onze afdeling in Haren blijft net zo lang bestaan als de gemeente Haren. Wij gaan niet fuseren met de Groninger afdeling voordat Haren ophoudt te bestaan', zegt Dusink.

November 2018

De gemeenteraadsverkiezingen in Haren vinden plaats in november. En dat is ongeacht het besluit dat in Den Haag wordt genomen over de bestuurlijke toekomst van het 'Wassenaar van het noorden.'

