Burgemeester Rodenboog: 'We zijn weer terug bij af'

Het gevoel van onveiligheid in het aardbevingsgebied is weer helemaal terug. Dat merkt burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum.

'Een aantal jaar lang dacht iedereen dat de bodem rustiger werd. Ook de mensen kwamen tot rust en gingen zich weer zorgen maken over andere dingen. Na de zware beving van gisteren is de onrust weer helemaal terug. Eigenlijk zijn we weer terug bij af.'

Mix van gevoelens

Rodenboog schetst hoe het gemeentehuis in Loppersum werd overspoeld door verontruste inwoners. 'Mensen maakten zich zorgen. Ook liepen er veel mensen binnen bij het CVW-loket, hier in het gemeentehuis, om alvast schade te melden. Je zag een mix van gevoelens, maar ook het delen van ervaringen.'

Niet meer veilig

Inwoners van zijn gemeente die de versterking van hun huis op een laag pitje hadden gezet, zijn sinds de nieuwe beving weer wakker geschud. 'Zij willen nu zo snel mogelijk in het versterkingsprogramma opgenomen worden. Ze voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis.'

Emotionele oproep

Kort na de beving deed Rodenboog nog een emotionele oproep voor de microfoon van RTV Noord. 'Shell en Exxon, verminder de gaswinning voor de veiligheid van alle Groningers! In het regeerakkoord is afgesproken dat de winning teruggaat naar 20,1 miljard. Vandaag is aangetoond dat dat nog te weinig is. Nogmaals: Voor de veiligheid van alle Groningers verlaag de productie!'

Lees ook:

- Kranten over de beving: 'De angst is terug in Groningen'

- Burgemeester Rodenboog: Shell en Exxon draai de kraan dicht!

- Burgemeester Den Oudsten: 'De aardbevingen stoppen niet aan de rand van de stad'

- CVW heeft 600 schademeldingen binnen; meldpunt op gemeentehuis langer open