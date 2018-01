Deel dit artikel:











Blokkade NAM-terrein door Groningers in Opstand (update) FPS/Richard Degenhart

De blokkade van een handjevol demonstranten van Groningers in Opstand getooid met wapperende vlaggen bij het tankenpark van NAM in de buurt van het chemiepark in Delfzijl, gaat in tegenstelling tot eerdere berichten gewoon door.

Dat meldt een actievoerder ter plekke. Vrachtwagen tegengehouden De politie ging eerder op de middag met de actievoerders in gesprek toen een aantal vrachtwagens werd tegengehouden. Dat gebeurde onder meer met een op de weg gezette auto. Agenten stelden de actievoerders een ultimatum tot 17.00 uur. Daarna moeten de demonstranten hun boeltje hebben opgepakt. Maar volgens de actievoerders blijven ze gewoon waar ze zijn: voor de poort van het NAM-terrein.

Boos Groningers in Opstand zijn boos op de NAM vanwege de gaswinning en de daarmee gepaarde aardbevingen en schade. Maandag werd Noord-Groningen opgeschrikt door een beving met een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter. Meer acties De spontane blokkade is niet de enige actie die op touw is gezet na die aardbeving. Zo organiseert de Groninger Bodem Beweging op vrijdag 19 januari een nieuwe fakkeloptocht. Lees ook: - Groningers in opstand bij tankenpark van NAM op het Chemiepark Delfzijl