Wethouder De Marne aan de slag in Leeuwarden

Herwil van Gelder wordt de nieuwe wethouder van PAL/ GroenLinks in Leeuwarden. Hij legt zijn functie als wethouder in De Marne neer.

Dat bevestigt Van Gelder aan RTV Noord. Dinsdagmiddag wordt hij gepresenteerd in het gemeentehuis van Leeuwarden, waar een nieuw college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Krimp en jeugdzorg

Van Gelder hield zich sinds april 2014 bezig met de krimp in De Marne. Hij had woon- en leefbaarheid en duurzaamheid en volksgezondheid in zijn portefeuille. Verder ontfermde hij zich over jongerenwerk en jeugdzorg.

