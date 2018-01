Dorpshuis De Weme wint leefbaarheidsprijs Marum

De vrijwilligers van Dorpshuis De Weme in Noordwijk hebben de Jacques Drentprijs 2017 gewonnen. Zij kregen een certificaat en een bedrag van vijfhonderd euro.

De prijs werd uitgereikt door Margriet Drenth en wethouder Janny Hulshoff-Oost.

Grote bijdrage

De wethouder sprak lovende woorden over de activiteitencommissie van het dorpshuis. 'De vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid. De activiteiten die zij organiseren zijn gericht op jong, wat ouder en ouderen.'

Overige genomineerden

Ook Kringloop 't Trefpunt uit Marum en Peuterspeelzaal 't Clowntje uit Boerakker waren genomineerd. Zij grepen naast de prijs, maar kregen beide wel een bedrag van honderd euro.

Jacques Drentprijs

De prijs werd voorheen de leefbaarheidsprijs genoemd, maar is in 2014 vernoemd naar Jacques Drenth. Hij zat namens de VVD in de gemeenteraad en streed voor de leefbaarheid van dorpen in de gemeente Marum. Na het overlijden van Drenth is de prijs naar hem genoemd.

