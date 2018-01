Welke protestacties komen eraan? 'Het wordt tijd dat Groningers bozer worden'

Voor veel inwoners van de provincie Groningen voelde de aardbeving van maandagmiddag bij Zeerijp (3.4) aan als de zwaarste tot dusver. Dat leverde vanuit allerlei hoeken protesten op tegen de gaswinning in Groningen. Een overzicht.

Voor een handjevol actievoerders was de maat dinsdag al vol. Onder de vlag van 'Groningers in Opstand' blokkeerden zij de ingang van het tankpark van de NAM in de buurt van het Chemiepark in Delfzijl. De politie moest er aan te pas komen om de orde te bewaken.

Fakkeloptocht

Ook in Stad blijven de gaswinningsprotesten niet uit. De Groninger Bodem Beweging (GBB) houdt op vrijdag 19 januari een fakkeloptocht als protest tegen de gaswinning. De organisatie heeft inmiddels toestemming van de gemeente gekregen om de demonstratie te organiseren.

Bier gooien op de NAM

'Het wordt tijd dat Groningers bozer worden', zegt journalist Willem Groeneveld. Hij lanceerde maandag met presentator Bram Douwes het Facebookevenement: Bier gooien op de NAM. Dit moet op 20 januari tussen 17.00 en 19.00 uur plaatsvinden bij het NAM-hoofdkantoor in Assen.

'Dit event is uit emotie gestart, maar we hebben er zeker geen spijt van', zegt Groeneveld. 'Als straks 10.000 mensen aangeven dat ze komen, worden de machthebbers toch wel wat zenuwachtig', denkt hij. 'En reken maar dat we dan gaan. Groningers moeten wat meer voor elkaar opkomen, er staat nogal wat op het spel. Het lijkt wel alsof er eerst een dode moet vallen.'

#dagzondergas

Jorien Bakker lanceerde maandagavond het idee om Groningers een hart onder de riem te steken met de solidaire hashtag #dagzondergas. 'Zet de CV laag, doe het gasfornuis uit, en ga een dag koud douchen. Voor Groningen', twitterde ze.



RTV Noord haakte op Jorien's actie in met het Lopend Vuur: Een dag zonder gas? Ik doe mee en samen werd besloten om van 15 januari een gasloze dag te maken. Kortom, wordt vervolgd!

Borrelen met Wiebes

De eerste toekomstige actie die op op het programma staat, vindt morgen (woensdag 10 januari) plaats. De actiegroep Houd Groningen Overeind wil zich dan laten horen als minister Eric Wiebes in Groningen is om een nieuwjaarsborrel in MartiniPlaza te bezoeken. De actie zou van 17.30 tot 19.30 uur moeten plaatsvinden.

Mijd de Shell

Misschien niet echt een protestactie, maar niet tanken bij Shell werd door actievoerders in het verleden al vaker opgeworpen als suggestie om de gaswinning terug te dringen. Twitteraarster Anneke Lubbers ziet het helemaal zitten. Een andere Twitteraar doet er nog een schepje bovenop.