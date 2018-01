Deel dit artikel:











Talen Recycling negeerde verbod na grote brand Het terrein werd vorig jaar opgeruimd na de grote brand (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Op het terrein van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal is maandag geprobeerd afval te verwerken, terwijl dat verboden is. Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).