Minder schade bij jaarwisseling Veendam

Gemeente Veendam heeft afgelopen oud en nieuw minder schade geleden dan in de voorgaande jaren. De gemeente beraamt de schade tijdens de jaarwisseling op bijna 17.000 euro.

In de afgelopen jaren lag het bedrag tussen de 20.000 en 30.000 euro.

'De meeste schade is er aan afvalbakken en straatnaamborden', zegt burgemeester Sipke Swierstra. 'Ook is er op een aantal plaatsen schade aan het wegdek ontstaan door vreugdevuren. Vooral de uren voor het opruimen en herstellen zijn een behoorlijke kostenpost. De schade is dit jaar minder dan vorig jaar.'

Maar, stelt de burgervader: 'Iedere vernieling is er nog steeds één te veel.'