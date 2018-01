Groningse bestuurders boenen Friese selfiespot schoon

De groen ondergekladde Friese selfiespot met de metershoge letters 'Fryslân', is weer wit. Groningse bestuurders en ondernemers boenden de letters schoon.

Gedeputeerde Patrick Brouns wrijft de groene kleur rond half vier dinsdagmiddag met ondernemers en jongeren van de letters af. Wethouder Joost van Keulen van Groningen staat erbij als toezichthouder.

Broeden op bevuilen

De promotieletters voor Friesland staat sinds maandagmiddag bij het Martiniplaza, onder andere voor de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland die woensdagavond in het beursgebouw plaatsvindt.

Maandagavond broedden verschillende Groningers al op het groen maken van de selfiespot.

Hartje voor Friesland

Dat de bestuurders dinsdagmiddag aan het schoonmaken slaan in groene Top Dutch-kleding, is geen toeval. Top Dutch is een samenwerking tussen de drie noordelijke provincies. De ondernemers en bestuurders in het project willen uitstralen dat het Noorden één interessant gebied is voor bedrijven als bijvoorbeeld Tesla.

Om de gemoedelijkheid tussen de noordelijke provincies te onderstrepen, worden de letters niet alleen schoongeboend, maar wijdt Top Dutch er ook nog eens een liefdestweet aan: Groningen <3 Fryslân.

Of was het toch allemaal een nieuwjaarsstuntje?

