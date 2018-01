Groningse vlag hangt halfstok uit verdriet na beving Zeerijp

Bij de familie Ettema in Loppersum hangt de Groningse vlag dinsdag halfstok. Ze zijn verdrietig na de zware klap maandag bij Zeerijp.

Machteloos

'Je staat op met een gevoel van rouw. Dan denk je: wat kun je nu doen? Je voelt je machteloos. Daarom proberen we dat gevoel een beeld te geven, en dat is die vlag', vertelt Pieta Ettema.

Haar man Martin is vooral teleurgesteld: 'We zijn bijna 5,5 jaar verder na de beving bij Huizinge. Hier en daar is wel wat gebeurd, maar het lijkt alsof het niet doordringt wat de ernst is voor het gebied.'

'Zag hele huis bewegen'

Even verderop in Garsthuizen maakt Arjen Kolkman de schade op. De Stadjer heeft er net een huis gekocht en wordt gelijk geconfronteerd met de aardbevingsellende.

'Je bent er nooit echt op voorbereid, terwijl je wel weet wat er in het gebied speelt. Je denkt te weten waar je aan begint, totdat je het echt meemaakt. Dan wordt het een heel ander verhaal', zegt Kolkman.

Ik stond te schilderen op een keukentrap en dacht dat een vriend die meehielp naar beneden donderde. Arjen Kolkman

Kolkman voelde de aardbeving zelf ook: 'Ik stond te schilderen op een keukentrap en dacht dat een vriend die meehielp naar beneden donderde. Maar het duurde langer. Toen keek ik uit mijn zolderraampje en zag ik het hele huis heen en weer bewegen.'

Nieuwe scheuren

Als hij dinsdag samen met zijn nieuwe buurman een rondje om het huis loopt, ziet hij scheuren onder het dak en boven het raamkozijn achter het huis. Die scheuren zaten er eerst niet. Plekken waar zogenoemde wokkels in zijn gekomen na eerdere schade, bleven heel.

Materiële schade valt te verhelpen, maar de klap dreunt ook door bij Kolkman zelf: 'Na zo'n harde beving denk je dat dit het was, maar in de uren daarna trilt het nog door in je lijf.'

Zelf repareren

Bernard Sleumer uit Uithuizen heeft de beving niet gevoeld, maar heeft wel schade in het achterhuis en het toilet. Hij wil niet wachten totdat de schade door het Centrum Veilig Wonen (CVW) wordt hersteld:

Dacht je dat ik twee jaar op een dixie ga poepen? Bernard Sleumer

'Dacht je dat ik twee jaar op een dixie ga poepen? Dat doe ik niet. Ik laat het zelf repareren en bewaar de rekeningen. Ik zie wel waar het schip strandt.'

Inmiddels heeft het CVW al duizend schademeldingen ontvangen.

