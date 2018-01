Trainingskamp FC Groningen nu écht begonnen

FC Groningen traint deze week in het Spaanse Sotogrande aan de Costa del Sol. Wie daarbij denkt aan een strakblauwe hemel en een felle zon, komt bedrogen uit. De temperatuur in Zuid-Spanje komt amper boven de tien graden uit.

De meeste spelers van de FC vertrokken dinsdagochtend met de korte broek naar het trainingsveld van de Ayala Polo Club. Na een busreis van een kwartier komt de 25-koppige selectie aan op het sportcomplex met vier prachtig onderhouden velden.

Herstel

Inspanningsfysioloog Robbert de Groot neemt de groep eerst flink onder handen. Daarna volgt kort passingswerk, waarna de training wordt besloten met een groot partijspel. Mimoun Mahi en Kasper Larsen stoppen eerder met de groepstraining. Larsen zit in de laatste fase van zijn herstel na een achillespeesblessure, terwijl Mahi een aangepast trainingsschema heeft om nog fitter te worden.

Naast de vertrouwde gezichten zijn er ook een vijftal spelers van de onder-23 op het veld te bewonderen: verdediger Lars Kramer, middenvelders Tom van de Looi en Gerald Postma en de aanvallers David Browne en Michael Breij.

Eerste oefenwedstrijd

Dinsdagmiddag gaat de helft van de selectie opnieuw naar het veld. De andere groep gaat de sportschool in. Woensdag staat de eerste oefenwedstrijd op het programma. In Marbella is Club Brugge om 15.30 uur de tegenstander. De Belgische koploper verblijft overigens in hetzelfde hotel als FC Groningen.

Later in de week, op zaterdag, speelt Groningen nog een tweede wedstrijd. Vlakbij Gibraltar treft de FC het Duitse Dynamo Dresden.

Lees ook:

- FC Groningen ontmoet Dynamo Dresden tijdens trainingskamp

- FC Groningen speelt oefenwedstrijd tegen Club Brugge

- FC Groningen in winterstop naar Costa del Sol