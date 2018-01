Actievoerders NAM-terrein tevreden over actie (update)

De blokkade van het NAM-terrein in Farmsum is beëindigd. Met het protest roerde actiegroep Groningers in opstand zich tegen de NAM, na de zware aardbeving bij Zeerijp van maandag.

Tijdens de blokkade die om half elf 's ochtends begon werd het tankterrein van de NAM op het Chemiepark geblokkeerd.

Vrachtwagens kunnen niet lossen

Acht vrachtwagens die aardgascondensaat kwamen lossen konden het terrein niet bereiken en moeten wachten tot de actie voorbij is. Actievoerder Marcel Drenth is tevreden over het resultaat. ´Zeer tevreden zelfs. Hier staan weliswaar acht auto's, maar we weten niet hoeveel er verder nog op het Chemiepark staan. Gegarandeerd meer dan deze acht.'



Ik ben zo vergrèld dat ik niet voor mezelf kan instaan Marcel Drenth - Actievoerder Groningers in opstand

's Middags leek de actie vroegtijdig te eindigen toen de politie poolshoogte kwam nemen, maar zij lieten de groep begaan. Wel werd er een deadline van 17:00 uur gesteld. Het contact met de politie was goed, vertelt Drenth. 'Zoals gewoonlijk met onze acties verloopt het ordelijk en netjes. Zelfs onze sigarettenpeukjes ruimen we straks netjes op.'

De aanleiding voor de actie, de zware beving in Zeerijp, zit Drenth duidelijk nog steeds hoog. 'Ik ben zo vergrèld dat ik niet voor mezelf kan instaan.'

'Actievoerders de ruimte gegeven'

Bij het doelwit van de actie, de NAM, was er begrip voor de blokkade. 'Na de beving van gisteren kunnen we deze actie heel goed begrijpen', meldt woordvoerder Hein Dek. 'We hebben ze dan ook de ruimte gegeven. We hebben zelf geen contact met de groep gehad, maar werden door de politie geïnformeerd. Zo hoorden we ook dat de actie tot vijf uur zou duren.'

Eventuele schade voor de NAM blijft volgens Dek beperkt tot 'vertragingsschade'. 'Dat zorgt voor een stukje derving omdat mensen hun werk niet hebben kunnen uitvoeren.'

