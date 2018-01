Groninger tiltmeters op monument in San Francisco

Het Groningse bedrijf StabiAlert gaat acht tiltmeters plaatsen op een monumentaal pand in de Amerikaanse stad San Francisco. De stad ligt op een breuklijn van twee aardplaten en heeft te maken met aardschokken.

De tiltmeters moeten vastleggen of het pand schade ondervindt van aardbevingen of juist van bouwwerkzaamheden. Naast het monument wordt binnenkort een driehonderd meter hoge wolkenkrabber gebouwd met een parkeergarage.

Zeerijp gaf de doorslag

Volgens Reinier Brongers van StabiAlert heeft de beving van maandagmiddag bij Zeerijp de deal in een stroomversnelling gebracht. 'We hebben met onze klant de afgelopen vier maanden alle mogelijke data doorgespit', zegt hij. 'In het finale overleg hebben we de data van de beving bij Zeerijp meegenomen en dat gaf de doorslag.'

Het is een succesje voor het Groningse bedrijf, dat gek genoeg in de eigen provincie niet zoveel voet aan de grond heeft gekregen als ze hadden gewild.

Netwerk van tiltmeters

'In Groningen hebben we een netwerk van 54 tiltmeters', zegt Brongers. 'Maar eigenlijk wil je een veel groter netwerk, zodat je ook de bevingsgolven in het buitengebied beter kunt volgen. Dan kun je precies zien waar schade door een aardbeving kan ontstaan.'

Enkele jaren geleden zegde toenmalig minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken al toe een uitgebreid netwerk van tiltmeters te plaatsen. Maar tot op heden is dat niet gebeurd.

'Het ligt nu in handen van de Nationaal Coördinator Groningen', zegt Brongers. 'Het is erg jammer dat het allemaal zo lang moet duren, maar gelukkig hebben wij ook nog andere mooie projecten.'

StabiAlert blijft het monumentale pand in San Francisco de komende drie jaar monitoren.

