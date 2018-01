Directeur UMCG wil naar Den Haag om gaskraan dicht te krijgen

Bestuurder Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum wil de gang naar Den Haag maken om de gaskraan dicht te krijgen. Dat zei hij dinsdagmiddag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het ziekenhuis.

'Ik vind het stuitend dat er in al die jaren nog geen donder gebeurd is.'



Geen politiek praat

'Ik wil vragen stellen aan ministers en ze krijgen ongezouten te horen wat ik ervan vind', zegt Aartsen. 'En dat is geen politieke praat, het gaat gebeuren ook. We hebben ook onze lobby richtlijnen en weten hoe we moeten lopen om iets in Den Haag voor elkaar te krijgen', licht Aartsen zijn strijdplan toe.



Betrokken

Naast dat het UMCG zelf ook schade heeft opgelopen door bevingen, heeft zijn betrokkenheid vooral te maken met de vierduizend medewerkers van het UMCG die uit het gebied komen. Ook komen er veel patiënten vanuit het gebied naar het ziekenhuis.



'We hebben niks'

Aartsen is ontsteld dat er nog niks gebeurd is. 'We hebben nu een minister met empathie voor de situatie, maar verder hebben we niks. Geen protocol, regelingen, loket, niks.'

Ook maakt de bestuurder de vergelijking met de waternoodramp in Zeeland van 1953 en het overstromen van grote rivieren. 'Toen zijn de dijken ook verhoogd en is de schade vergoed', zegt Aartsen.



'Binnen twee maanden moet er een plan liggen'

Hij wil dat er binnen twee maanden een plan ligt voor Noord-Oost Groningen. 'En dan mag er geen beperking zijn van financiële middelen, net zoals bij de andere rampen destijds.'

