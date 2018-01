Noorse gevangenen vertrekken mogelijk dit jaar al uit Veenhuizen

De Noorse minister van Justitie overweegt om de Noorse gedetineerden dit jaar weg te halen uit gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen.

Een woordvoerder van het Noorse ministerie van Justitie benadrukt bij RTV Drenthe dat het definitieve besluit nog moet worden genomen.

In Norgerhaven zitten sinds 2015 ongeveer 250 Noorse gevangenen hun straf uit, omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort. Het zijn gedetineerden die zijn veroordeeld tot meer dan twee jaar cel.

Gevolgen

Als de gevangenen inderdaad vertrekken, zou dat een tegenvaller zijn voor gevangenis Norgerhaven. Directeur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting Veenhuizen dacht in oktober nog dat de gevangenen waarschijnlijk tot en met september 2019 zouden blijven.

'De Nederlandse gedetineerden in Norgerhaven zijn verhuisd naar andere gevangenissen, vanwege de komst van de Noren. De minister beslist of die weer terugkomen', zegt woordvoerder René Hut van de gevangenis.

Onzekerheid

Het is nog niet zeker of de Noorse gevangen dit jaar vertrekken uit Veenhuizen. 'Op basis van de huidige behoefte zal Noorwegen het contract mogelijk niet verlengen', zegt woordvoerder Arild Strømmen van het Noorse ministerie van Justitie.

De gevangenisdeal met Nederland leidt in Noorwegen tot de nodige discussie. Gedetineerden zitten ver weg van hun families en bovendien zou je het geld dat aan Nederland betaald wordt beter in Noorwegen kunnen uitgeven, vinden tegenstanders van de afspraak.

'De deal met Nederland kost inderdaad een hoop geld', zegt parlementslid Peter Frølich van de Noorse regeringspartij Høyre. 'Het is dan ook een tijdelijke oplossing, tot Noorwegen genoeg capaciteit in de eigen gevangenissen heeft.'

Nieuwe gevangenis

In het zuiden van Noorwegen wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe gevangenis die uiterlijk in 2020 open moet gaan. In Noorwegen was tot voor kort een wachtlijst voor mensen die een gevangenisstraf moesten uitzitten, maar die is grotendeels verdwenen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het Noorse parlement in debat gaat over de gevangenen in Norgerhaven.

