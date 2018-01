Nieuwe aardbeving bij Zeerijp

Ruim 24 uur na de aardbeving die Zeerijp maandagmiddag trof, is het dorp dinsdagmiddag getroffen door een aardbeving van 0,7 op de schaal van Richter. Het KNMI sluit niet uit dat het gaat om een naschok.

'De beving van vanmiddag zat negenhonderd meter van de plek waar de aardbeving van maandagmiddag plaatsvond en zit op dezelfde breuklijn. Het lijkt er dus op dat de klap van gisteren de aardbeving van vandaag heeft veroorzaakt', zegt Läslo Evers van het KNMI.

Zeerijp: zevende beving

Het is de zevende aardbeving met Zeerijp als epicentrum in iets meer dan een maand tijd. Ook in december was het al vijf keer raak:

- 1 december 12:33 uur: 1.7 in Zeerijp

- 1 december 22.05 uur: 1.3 in Zeerijp

- 22 december 20:40 uur: 1.7 in Zeerijp

- 22 december 21:06 uur: 0.4 in Zeerijp

- 30 december 00:15 uur: 1.4 in Zeerijp

- 8 januari 2018 - 15:01 uur: 3.4 in Zeerijp

Lees ook:

- Lees terug: De aardbeving van 3.4 in Zeerijp van minuut tot minuut