Donar tegen Keravnos: Een botsing van twee speelstijlen

Woensdagavond spelen de basketballers van Donar in MartiniPlaza tegen de kampioen van Cyprus, Keravnos. Het is de tweede wedstrijd van de tweede poulefase in de Europe Cup.

Aanval vs verdediging

Donar-coach Erik Braal denkt dat het een strijd wordt tussen twee ploegen met verschillende speelstijlen. 'Ik denk dat het een heel goed team is. Aanvallend is het zeker een beter team dan wij zijn. Verdedigend denk ik dat wij de overhand hebben.'

Oude bekenden

In het team van Keravnos spelen twee Amerikanen die eerder in Nederland hebben gespeeld. Mohamed Abukar kwam in het seizoen 2007-2008 uit voor MyGuide Amsterdam, waar hij samenspeelde met Donar-speler Teddy Gipson. Antwan Scott speelde vorig jaar een half seizoen in Den Bosch.

Abukar

Braal benadrukt dat zijn team extra op zijn hoede moet zijn voor de 33-jarige power forward Mohamed Abukar. 'Dat is eigenlijk wel de centrale speler van het team, die met veel gemak scoort. Een grote speler ook, dus daar zullen we nog onze handen vol aan hebben om hem te stoppen.'

Spannende poule

Zowel Keravnos als Donar won het eerste duel in de poule, maar zijn dat ook de beste teams in de groep? 'Vlak Mons ook niet uit, die staan tweede nu in België. Het is een poule die heel erg aan elkaar gewaagd is. En gelukkig maar, want dat soort wedstrijden zijn natuurlijk het mooist', besluit Braal.

Live bij RTV Noord

De wedstrijd begint woensdagavond om 19.00 uur en is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.

Lees ook:

- Donar verslaat Cluj in eigen hal na zinderende slotfase