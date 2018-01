Rob Mulder legt werkzaamheden voor RTV Noord neer

RTV Noord en Rob Mulder gaan uit elkaar. Mulder heeft vandaag in een gesprekmet hoofdredacteur Mischa van den Berg aangegeven zijn werkzaamheden bij de regionale omroep op te geven.

Mulder kwam in opspraak door zijn aanpak van een item over illegaal vuurwerk, dat vlak voor oud en nieuw werd uitgezonden in Noord Vandaag. In een verklaring stelt Mulder onder meer dat hij spijt heeft van de onzorgvuldigheid en de schade die dat heeft aangebracht aan RTV Noord

Onderzoek

Onderzoek heeft uitgewezen dat Mulder misleidend is geweest in de manier waarop hij het item heeft gemaakt. Zo voerde hij één en dezelfde persoon op in twee rollen; die van bonafide vuurwerkhandelaar en die van leverancier in illegaal vuurwerk.

De laatste rol werd anoniem opgevoerd in het video-item. Ook heeft Mulder van de handelaar een vuurwerkpakket aangenomen ter waarde van 139 euro.

'Opstappen van Mulder is verstandig'

Hoofdredacteur Mischa van den Berg noemt het opstappen van Mulder verstandig. 'De betrouwbaarheid van RTV Noord als journalistieke organisatie is in het geding gekomen. Daarmee zijn grenzen overschreden die niet overschreden hadden mogen worden.'

'Ik ben blij dat Rob tot dezelfde conclusie is gekomen. Noord heeft veel te danken aan Mulder. Voor hem is de afgelopen periode verschrikkelijk geweest. We wensen hem succes met zijn verdere werkzaamheden.'

Interne controlesysteem

Overigens is ook geconstateerd dat het interne controlesysteem bij Noord mogelijk beter had kunnen functioneren. 'We moeten er voor zorgen dat we elkaar steeds vragen blijven stellen over wat we doen en hoe we het doen,' aldus Van den Berg. 'We hebben inmiddels een traject in gang gezet om dat te verbeteren.'

