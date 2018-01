Minister Wiebes last bezoek aan Zeerijp in

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat brengt woensdag een ingelast bezoek aan Zeerijp. Het dorp werd maandag getroffen door een aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter.

De bewindsman gaat langs bij een bewoner in het dorp en hij praat met burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. Aansluitend gaat Wiebes naar een bestuurlijk overleg dat al gepland was.

In een eerste reactie na de aardbeving - de zwaarste in vijf jaar in onze provincie - zei de minister maandag dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

