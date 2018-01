Column: Een pijnlijke affaire

De scheiding tussen RTV Noord en Rob Mulder doet zeer. Voor alle partijen. Het is het slotstuk van een uiterst pijnlijke affaire waardoor de betrouwbaarheid van deze omroep ineens een discussiepunt is geworden. En dat is het laatste wat we willen.

Elders kunt u lezen dat Rob zijn conclusies heeft getrokken uit de gang van zaken. Helaas heeft de journalistiek vaker te maken met dergelijke ongelukken. Tijdsdruk en scoringsdrang worden tegenwoordig vaak genoemd. Maar ook vroeger, in de goeie ouwe tijd, waren er uitglijders.

Ze zijn niet altijd te voorkomen. Maar er moet, net als bij ons, wel lering uit worden getrokken. Sinds het etiket #fakenieuws makkelijk overal op wordt geplakt des te meer. Traditionele media, van hoor en wederhoor, hebben een hoge standaard te verdedigen.

In het door ons uitgezonden vuurwerk-item is te veel mis gegaan. Dat spijt ons bijzonder. De misleiding in het item rechtvaardigt excuses en de vraag: hoe kunnen we het in de toekomst beter doen? Met het zoeken naar antwoorden op die vraag zijn we inmiddels begonnen. Het interne controlesysteem wordt verbeterd. Ons werk is goede vragen stellen, ook aan elkaar.

Het navigeren door een dergelijke affaire is deprimerend. Veel energie gaat naar iets waar niemand eigenlijk mee bezig wil zijn: het vinden van een verklaring voor waarom en hoe iets fout is gegaan. Medewerkers worden bij herhaling aangesproken op dit onderwerp en Noord krijgt, eventjes, een heel ééndimensionale en negatieve lading.

Er zijn grenzen aan wat we kunnen accepteren bij onze publiek gefinancierde omroep. Die hebben we aangegeven. En intern gaan we verbetering aanbrengen. Hopelijk zult u daar niets van merken. Dan is het namelijk goed gegaan.

Afgelopen maandag registreerden we ook in ons gebouw de beving. Onmiddellijk draaide de hele organisatie in de hoogste versnelling. Verslaggevers renden de deur uit, de bureauredactie communiceerde in staccatostijl voor iedereen begrijpelijk, draaiboeken werden aangepast, berichten verschenen zo snel als kon online en op de radio, een eerste reactie van de minister werd meteen geregeld. Iedereen zette zijn schouders eronder. Er was sprake van een in mijn ogen optimale, collegiale en professionele sfeer.

Noord doet er toe in Groningen en dat heeft een reden. Daarom kunnen we ons geen twijfel van buitenaf aan onze geloofwaardigheid veroorloven. Dat was en dat blijft het uitgangspunt. We zijn weer een beetje wijzer.

Mischa van den Berg

Hoofdredacteur RTV Noord