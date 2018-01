Noord Vandaag: 'Als er iets gebeurt, waar ga je dan met de kinderen naartoe?'

De aardbeving die maandag in Zeerijp werd gemeten, domineert ook dinsdag het nieuws. Zo ontving het CVW meer dan duizend schademeldingen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Op de basisschool de Wilgenstee in het dorp voelden de leerlingen de beving ook. 'Het digibord ging helemaal heen en weer en alles trilde', zegt één van de kinderen. (Vanaf 12:08)



Verder in Noord Vandaag:

- Een handjevol actievoerders blokkeerde vandaag het terrein van de NAM bij Farmsum. 'Ik krijg het idee dat de regering het land niet regeert, maar dat Shell en Exxon de baas zijn.' (Vanaf 02:55)

- De aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter had als gevolg dat er vanuit allerlei hoeken protesten op gang kwamen tegen de gaswinning in Groningen. 'Doen jullie mee? Een dag zonder gas!' (Vanaf 09:30)

- Voormalig nieuwslezer Gijs Wanders is weer even terug in de provincie. In Blijham geeft hij vanavond een lezing in het Alzheimercafé over dementie. 'Dementerenden zijn patiënten, maar ook nog steeds mensen.' (Vanaf 14:15)

- Het Kinderkookcafé in Winschoten is een initiatief van het Leger des Heils. Kinderen die het thuis wat minder breed hebben, kunnen ook meedoen. 'Soms kunnen we geen kaas kopen' (Vanaf 20:19)

