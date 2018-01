Oldambt neemt maatregelen na ambtelijk geblunder met te duur kunstgrasveld

Uitgaven ver boven het budget, ambtenaren die op eigen houtje opdrachten verstrekken en een gemeenteraad die lange tijd van niets weet. Dit en meer ging er mis bij de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalclub WVV in Winschoten.

Dat blijkt uit stukken die door de gemeente Oldambt zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door RTV Noord.

Kunstgrasveld als oplossing

WVV had al langer problemen met het eigen natuurgrasveld. De voetbalvereniging kent een groeiend ledenaantal, maar het eigen veld werd alsmaar slechter. Er was maar één oplossing mogelijk volgens de club: een kunstgrasveld aanleggen.

De gemeenteraad stelde daar in september 2016 vier ton voor beschikbaar. Maar vrij snel na dat besluit, barstte de discussie los over de mogelijk kankerverwekkende rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden. De gemeente vond dat er een veilig alternatief moest komen, waardoor kosten op zouden kunnen lopen.

Blunder op blunder

En zo geschiedde. Maar de gemeente Oldambt heeft in het gehele proces blunder op blunder gestapeld. Met als gevolg dat het veld uiteindelijk veel te duur werd en er zelfs personele maatregelen zijn genomen in de ambtelijke organisatie.

In de door RTV Noord opgevraagde stukken staat dat zowel de voorlopige als de definitieve gunning van het kunstgrasveld 'ambtelijk onbevoegd is getekend'. Dat betekent dat iemand de gunning heeft verleend, die dat niet had mogen doen. De verantwoordelijke wethouder, Kees Swagerman (SP), zou daar niet van op de hoogte zijn geweest.

De wethouder kreeg bovendien een uitnodiging voor de opening van het veld, waarna hij in zijn ambtelijke organisatie moest navragen of de gemeente überhaupt de opdracht heeft gegeven voor de aanleg, en wie dat dan heeft gedaan. Het is tekenend voor het proces tot dan toe.

Btw vergeten

Met de verder oplopende kosten van het veld maakt de gemeente ook een uitglijder. Ze gaan er weliswaar van uit dat de kosten worden overschreden, maar de tegenvaller blijkt veel groter te zijn omdat er nog btw over het bedrag moet worden gerekend. Dit was bij de gemeente niet bekend.

Uit de stukken blijkt eveneens dat de afspraken tussen de club en de gemeente niet bindend zijn vastgelegd, maar dat de volledige verantwoordelijkheid en risico's voor rekening van de gemeente Oldambt zijn.

Raad wist van niets

De gemeenteraad van Oldambt heeft lange tijd geen flauw benul van wat zich afspeelt binnen de deuren van het gemeentehuis. De raad wordt pas in juli 2017 geïnformeerd door wethouder Swagerman. De vraag rijst of hij de raad daarmee op tijd op de hoogte heeft gebracht.

In maart 2017 wordt de wethouder namelijk al op de hoogte gesteld van mogelijke kostenverhogende factoren. Denk daarbij aan een alternatief voor het mogelijk schadelijke rubbergranulaat.

In april komt volgens de stukken het eerste harde signaal dat de beschikbare vier ton onvoldoende is voor het project. Maar de gemeenteraad wordt nog niet op de hoogte gesteld.

In mei wordt de aanbesteding afgerond. Met de goedkoopste optie zat de gemeente al boven het budget. Maar ook op dat moment weet de gemeenteraad nog van niets. Daar komt dus bij dat het bedrag uiteindelijk nóg weer hoger uitvalt doordat er geen rekening werd gehouden met de eerder genoemde btw.

Pas op 17 juli 2017 hoort de gemeenteraad dat de kosten van het kunstgrasveld zo'n zes ton bedragen. Dat is anderhalf keer het oorspronkelijke budget.

Het lijkt nergens op

Wethouder Kees Swagerman erkent dat het niet goed is gegaan. 'Sterker nog, het lijkt nergens op', zegt hij in een reactie. 'Ik ben daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk en daar loop ik niet voor weg. Dit is mij te verwijten, maar je moet je afvragen in welke mate.'

De wethouder peinst er niet over om zijn conclusies te trekken en op te stappen. 'Als ik bestuurlijke fouten maak, dan moet ik meteen wegwezen. Ik ben de eerste die dat erkent. Maar iedereen kan zien hoe dit is gegaan.'

Swagerman vindt bovendien dat hij zijn gemeenteraad niet per definitie te laat heeft geïnformeerd. Hij wist naar eigen zeggen halverwege juli pas de exacte kosten voor het kunstgrasveld. En Swagerman wilde de raad pas informeren als hij het exacte bedrag wist.

'Had het eerder gekund? Dat lijkt me duidelijk. Maar of het eerder had gemoeten, daar kun je over discussiëren. Ik zou het nu weer zo hebben gedaan.'

Les geleerd

De gemeente geeft aan in de toekomst scherper te zullen zijn op het ambtelijk apparaat, zodat de regels beter worden nageleefd. Bovendien zijn er personele maatregelen genomen om te voorkomen dat een situatie als deze zich nog eens voordoet.

