Vereniging Eigen Huis stapt naar rechter voor nieuw schadeprotocol

De Vereniging Eigen Huis stapt naar de rechter om de afhandeling van aardbevingsschade weer op gang te krijgen. Dat meldt de NOS.

De schadeafhandeling ligt sinds negen maanden stil, door het buiten werking treden van het oude schadeprotocol. Sindsdien wordt gesteggeld over de totstandkoming van een nieuwe schaderegeling.

'Onzin'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zei maandag dat er door het ontbreken van een schadeprotocol een groot probleem is bij de afwikkeling van aardbevingsschade.

Maar Vereniging Eigen Huis noemt dat onzin en kondigt namens een aantal Groningers een kort geding aan.

'Schandalig'

'Het is natuurlijk schandalig wat hier gebeurt', zegt directeur Cindy van de Velde van de Vereniging Eigen Huis tegen de NOS. 'Er zijn inmiddels duizenden mensen gedupeerd. En wat doet de NAM: helemaal niets. De NAM zegt namelijk: we hebben geen schadeprotocol, we wachten op een nieuw protocol en daarom nemen we geen enkele nieuwe schadeclaim in behandeling.'

Volgens de vereniging is dat standpunt niet vol te houden. 'Dus wij vinden dat minister Wiebes de NAM hier echt op aan moet spreken dat zij de schades gaan vergoeden.'

Geen vereiste

Vereniging Eigen Huis is van mening dat een schadeprotocol eigenlijk helemaal geen vereiste is voor het afhandelen van schade, nu de wet vorig jaar is gewijzigd en de bewijslast is omgekeerd.

De NAM wordt sindsdien verplicht alle schade in het aardbevingsgebied te vergoeden, tenzij het bedrijf weet te bewijzen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.

