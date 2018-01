Fontana Bad Nieuweschans is opnieuw 'Leukste uitje van Groningen'

Fontana Bad Nieuweschans in Bad Nieuweschans is, net als vorig jaar, door ANWB-leden verkozen tot 'Leukste uitje van Groningen'.

Jos Keizer van het kuuroord ontving dinsdagmiddag de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Podium

TukTuk Lauwersoog, dat bijzondere auto's verhuurt in Lauwersoog, kreeg de zilveren award. Speeltuin Sint Vitusholt in Winschoten werd derde en ontving de bronzen award.

Naast de prijzen

Voor de verkiezing waren ook genomineerd dierentuin DoeZoo in Leens, Adventurepark Waddenfun in Wehe-Den Hoorn, familiepark Nienoord in Leek, Openluchtmuseum Warffum, de vesting Bourtange en Zeehondencentrum Pieterburen, maar zij grepen dit jaar dus naast de prijzen.

