UMCG heeft 20 miljoen euro 'over'

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft in 2017 twintig miljoen euro minder uitgegeven dan verwacht.

Dat zegt bestuurder Jos Aartsen in zijn nieuwjaarstoespraak dinsdagmiddag. De directeur benadrukt dat het niet om winst gaat. 'Als ziekenhuis maak je geen winst. Het geld wordt weer gebruikt in de organisatie', legt Aartsen uit.

Bedden sluiten

Dat er miljoenen 'over' zijn, komt doordat er minder zorg is verleend. Het ziekenhuis heeft problemen met het vinden en behouden van verplegend personeel en klinische ondersteuning. Omdat hier een tekort aan is, kan er ook minder zorg gegeven worden.

'Dit heeft geresulteerd in het sluiten van bedden, waardoor je geld overhoudt', zegt Aartsen.

Patiëntendossier

Ook de invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier heeft gezorgd voor een financiële meevaller. Er was geld gereserveerd om mankracht in te vliegen wanneer de invoering mis zou gaan. Omdat de invoering goed verliep, was deze voorziening niet nodig.

In totaal heeft het ziekenhuis zestien miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Ook onder andere het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Ambulancezorg hielden vier miljoen over.

Aartsen benadrukt dat het positieve financiële resultaat incidenteel is.

Lees ook:

- Directeur UMCG wil naar Den Haag om gaskraan dicht te krijgen

- Nieuw patiëntendossier UMCG: 'De rekening kan later komen'