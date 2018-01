Winkelkarretjes Jumbo Oosterstraat spoorloos verdwenen

Alle winkelkarretjes van de Jumbo aan de Oosterstraat in Groningen zijn spoorloos verdwenen.

'Het gebeurde heel sneaky. In eerste instantie waren er een paar karretjes minder, later verdwenen er nog meer en hadden we er nog maar twee over', zegt een medewerkster van de winkel.

'Op een gegeven moment kwamen er ook een paar terug, maar sinds een paar dagen zijn ze allemaal weg.' Het filiaal had tussen de vijftien á twintig winkelkarretjes.

Maatregelen

Op de vraag of er maatregelen worden genomen, zegt de medewerkster: 'Het is heel lastig, ik weet nog niet wat we precies gaan doen. We zijn er wel scherper op geworden dat we een telefoon, ID-kaart of rijbewijs vragen als iemand een winkelkarretje mee wil nemen.'

De winkel heeft nieuwe winkelkarretjes besteld. Naar verwachting worden deze vrijdag geleverd.