Burgemeester Galama blikt terug: 'Ik stelde me voor als de Thatcher van Zuidoost-Groningen'

Burgemeester Baukje Galama van de gemeente Stadskanaal heeft voor het eerst écht gereageerd op de commotie rond haar persoon. Ze trekt openlijk het boetekleed aan tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

'De afgelopen periode was niet de leukste van de afgelopen acht kaar die ik hier burgemeester ben', begon ze haar verhaal.

Fout gemaakt

Ze omschrijft zichzelf als een 'eigenwijze burgemeester', die de afgelopen periode een fout heeft gemaakt. Daarbij doelt ze op een besloten vergadering, waarin ze volgens SP-raadslid Gerrie Kremer een gebrek aan respect toonde.

'Ik was inderdaad niet de meest aardige vrouw van Stadskanaal. Ik kwam niet in aanmerking voor de titel Knoalster van het Jaar.'

Geraakt door omgangswijze

Daarbij wijst ze ook naar de raadsleden in de periode erna. 'Er werd vooral gecommuniceerd via de media. Dat heeft me persoonlijk geraakt. Ik dacht: 'Jongens, hoe gaan we nou met elkaar om?' Ik ben ook maar een mens die af en toe knap chagrijnig kan zijn.'

Dat chagrijn heeft volgens haar ook te maken met de omstandigheden. Het afgelopen jaar werden zowel wethouder Peter Gelling als wethouder Goziena Brongers ziek, waardoor Galama als bestuurder meer op haar bordje kreeg. Ze zegt daarover: 'Het was niet het meest gemakkelijke jaar.'

Thatcher

Intussen heeft ze de periode vol commotie afgesloten. 'Na die tijd heb ik me aan sommigen voorgesteld als de Margaret Thatcher van Zuidoost-Groningen', grapt ze.

