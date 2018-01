Deel dit artikel:











Auto vliegt uit de bocht; bestuurder komt met de schrik vrij (Foto: De Vries Media)

Een auto is dinsdagavond op zijn kant beland op de afrit Beijum van de ringweg in Groningen. De bestuurder raakte in de scherpe bocht de macht over stuur kwijt.

De auto eindigde door de actie op zijn zijkant. De bestuurder kon het voertuig zelf verlaten en bleef volgens omstanders ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd. De afrit was hierdoor geruime tijd afgesloten.