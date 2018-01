Deel dit artikel:











Itamar Kool Vlog 19: 'Die schijnconstructie, dat is de vondst van de eeuw!' (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

In zijn tweede vlog van 2018 vraagt Itamar Kool zich af of hij zijn vlog toch niet had moeten wijden aan de aardbeving die Zeerijp maandag trof.

Maar Itamar had zijn vlog al voor maandag opgenomen, dus bleef hij bij zijn standpunt. Want hij heeft zich deze keer flink verdiept in het begrip schijnconstructie. Bekijk eerdere vlogs: