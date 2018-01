Aardbevingsdemonstranten krijgen politiebezoek vanwege bezoek minister Wiebes

De politie heeft dinsdagavond demonstranten bezocht die woensdag willen protesteren tegen de gaswinning. Dan komt minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken naar Groningen.

Volgens Susan Top van het Groninger Gasberaad is ook één van haar medewerkers in de stad Groningen verrast door de politie. 'Een van de agenten had een lijst in de hand met daarop namen van mensen die op Facebook hebben aangegeven dat ze gaan protesteren.'

Verschillende acties gepland

Woensdag staan verschillende acties gepland. Onder meer bij de nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, waar Wiebes te gast is, wordt een protestactie verwacht. Op sociale media zijn meer protesten aangekondigd.

Politiewoordvoerder Ramona Venema bevestigt dat de politie op meerdere adressen in de provincie en stad Groningen aardbevingsdemonstranten heeft bezocht. 'Dit doen wij vaker als demonstraties worden aangekondigd.'

Woedend

Top reageert woedend op de actie. 'Als ze mijn medewerkers gaan lastigvallen mogen ze ook eerst mij bellen', zegt zij. 'Als we nou terroristen waren snap ik het nog. Maar dit zijn gewoon bezorgde burgers.'

Venema benadrukt dat de mensen die een bezoek hebben gehad van de politie niet worden verdacht. 'Op deze manier proberen we met de mensen in contact te komen, zodat we in overleg de demonstratie zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.'

Huiswerk

Volgens Top had de politie dan wel haar huiswerk goed moeten doen. 'Mijn medewerker heeft helemaal niks met de actie te maken. Ik wil weten wie hiervoor de opdracht heeft gegeven, want dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

