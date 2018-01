Drentse Commissaris van de Koning bemoeit zich niet met kwestie Moorlag

De Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is niet van plan zich te bemoeien met de kwestie rond partijgenoot William Moorlag.

Dat meldt RTV Drenthe. Het Groninger PvdA-Kamerlid is in opspraak geraakt, omdat hij als directeur van een werkvoorzieningsschap honderden medewerkers liet werken via een uitzendbureau, tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. De rechter verbood deze constructie eind vorig jaar, waarna tal van PvdA'ers nu Moorlag aftreden als Kamerlid eisen.

Staatssecretaris

Klijnsma was als staatssecretaris van Sociale Zaken verantwoordelijk voor de afbouw van de werkvoorzieningsschappen en de invoering van de Participatiewet.

Tot nu toe hield ze zich stil in de kwestie rond Moorlag en ook dinsdag repte ze er met geen woord over in haar nieuwjaarstoespraak

Boven de partijen

'De PvdA, daar kom ik uit voort. Maar ik ben nu commissaris van de koning. Dat betekent dat ik boven de partijen staat. Zo hoort dat', zei Kleinsma

Ook op de vraag of de constructie een schijnconstructie is, wil ze geen antwoord geven. Niet anders dan: 'Ik ben geen staatssecretaris meer en mijn opvolgster zal het op haar manier beetpakken.'

Lees ook:

- Rijk stimuleerde werkplein Fivelingo tot opzetten 'Moorlagconstructie'

- Gebruiken meer sociale werkplaatsen de Moorlag-constructie?

- PvdA-top negeerde signalen over schijnconstructie Moorlag

- Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag