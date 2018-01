'Hans Nijland overweegt verkoop FC Groningen'

Een verkoop van FC Groningen aan private investeerders is voor Hans Nijland niet langer een taboe.

Dat zegt de FC-directeur tegen Voetbal International.

Dilemma

'Het is iets waar ik veel over nadenk de laatste tijd. Zó lastig. Onze omgeving wil een benaderbare volksclub, maar vindt ook dat we moeten meedoen om Europees voetbal. De werkelijkheid is dat wij niet meer kunnen opboksen tegen Vitesse en FC Utrecht', aldus Nijland.

De FC-directeur wijst daarbij op de overstap van Bryan Linssen naar Vitesse: 'Vitesse kon voor hem een miljoen transfergeld en een substantieel hoger salaris neerleggen. Mooi om dan met 4-2 te winnen van Vitesse, maar op termijn kunnen we niet tegen ze op.'

Rek is eruit

Ook op langere termijn vreest Nijland voor de positie van FC Groningen. 'Roda JC Kerkrade, FC Utrecht, ADO Den Haag en NAC Breda zijn in private handen. Ajax is beursgenoteerd. En er zijn meer clubs die private investeerders hebben gebonden. Wij zitten in een groepje met PEC Zwolle en SC Heerenveen, dat opbokst tegen al dat private geld. De rek is er aan alle kanten uit', stelt Nijland.

Zo ligt het tv-contract met FOX vast tot 2023, wijst de FC-directeur op de afnemende belangstelling van fans en zegt hij dat hoofdsponsors steeds moeilijker te vinden zijn.

'Zoeken naar investeerders is een manier om nog nieuw kapitaal aan te trekken. Verkopen wij in dit stadion alles uit, dan houdt het op bij 22 miljoen. Vitesse geeft nu al 25 tot 30 miljoen uit. Hoe moeten wij dan nog concurreren? Het zou onverantwoord zijn om er niet over na te denken', zegt Nijland tegen VI.