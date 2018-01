Raad Oldambt over kunstgrasstukken: 'Zo kunnen we onze taak niet uitvoeren'

'Knoeierij', 'ontluisterend' en 'het vervelendste dossier in de afgelopen vier jaar'. Een rondje langs de velden bij fractievoorzitters in de gemeente Oldambt laat zien dat ze redelijk eensgezind zijn over de ambtelijke en bestuurlijke fouten tijdens de aanbesteding van het kunstgrasveld voor voetbalclub WVV.

De fouten kwamen naar buiten nadat RTV Noord een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Fouten

Uit de stukken blijkt onder meer dat een ambtenaar de gunning heeft goedgekeurd, terwijl hij dat niet had mogen doen. Wethouder Kees Swagerman (SP) zou van niets weten en de kosten liepen ondertussen op. Die werden uiteindelijk nog veel hoger, omdat de btw vergeten was. Het veld kostte Oldambt uiteindelijk zes ton, terwijl er vier ton voor beschikbaar was gesteld door de gemeenteraad.

De gemeenteraad is ruim twee maanden geleden al op de hoogte gesteld van de stukken, maar omdat er geheimhouding op het interne rapport zat, mochten raadsleden er tot nu niets over zeggen.

Knoeierij

'Het is nogal wat', reageert raadslid Engel Modderman (VCP). 'Ik vind dit echt knoeierij.' Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden zegt 'met een vervelend gevoel terug te kijken' op de gang van zaken. 'Ik vind dit een van de meest vervelende dossiers van de afgelopen vier jaar.'

Gert Jan Bolt (ChristenUnie) gelooft wethouder Swagerman in het feit dat hij niet alles wist. 'Maar het klopt natuurlijk dat hij het wel had moeten weten', zegt Bolt. 'Hij is bestuurlijk verantwoordelijk.'

Raadsleden noemen de gang van zaken binnen het ambtelijk apparaat van Oldambt 'kwalijk'. Maar uiteindelijk is het de wethouder die de raad verantwoording schuldig is. De raad zit dan met name in haar maag met het moment waarop de wethouder de gemeenteraad heeft ingelicht.

Te laat geïnformeerd?

D66-er Johnny de Vos vindt dat de raad te laat is geïnformeerd. 'Met de kennis van nu had je ons meteen moeten melden dat er iets mis was', zegt hij. Alida Michels (PvdA) beaamt dat: 'Ik had geïnformeerd willen worden op het moment dat er een bepaald bedrag uit de aanbesteding kwam. Toen brak een periode van een week of zes aan, waarin we geïnformeerd hadden kunnen worden. Dat is niet gebeurd.'

VVD-politica Hiltsje Rijlaarsdam zwengelde de discussie over het veld aan in de gemeenteraad. Zij sluit zich hierbij aan. 'Er is een aantal momenten geweest waarop de raad geïnformeerd had kunnen worden', zegt zij. 'Dat is niet gebeurd en dan kunnen wij onze controlerende taak als gemeenteraad niet uitvoeren. Dat is onmogelijk.'

De baas van Oldambt

Andere fracties zijn het met haar eens. 'Ik vraag me af wie er nu eigenlijk de baas is op het gemeentehuis', zegt Modderman. Rijlaarsdam: 'De gemeenteraad in ieder geval niet.'

Toch geeft een ruime meerderheid van de raad wethouder Kees Swagerman het voordeel van de twijfel. Ze stellen dat hij de raad eerder in had moeten lichten, maar dat hij de gang van zaken daarna duidelijk heeft uitgelegd.

'Bij de weging van of je hem weg moet sturen, moet je natuurlijk kijken of het hem persoonlijk te verwijten is of dat het hem is overkomen', zegt De Vos (D66).

Bolt (ChristenUnie): 'Er zijn ministers en wethouders om minder afgetreden, dat is waar. En als hij langer op het randje had gebalanceerd, dan was dit misschien de druppel geweest. Maar dat is niet zo.'

Alleen de VCP blijft van mening dat Swagerman zijn conclusies moet trekken.

Duidelijke streep

De gemeenteraad hoopt dat de blunders bij de aanbesteding incidenteel zijn en niet structureel. 'We moeten hiervan leren als organisatie, maar ook als gemeenteraad', zegt Jurrie Nieboer (PvhN). Michels (PvdA): 'Dit moet een heel duidelijke streep zijn voor de organisatie. Dit kan echt niet.'

