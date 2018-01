Bomenkap mag doorgaan: géén vertraging Ringweg Zuid

De verbouwing van de zuidelijke ringweg in Groningen loopt géén vertraging op door vleermuizen. De Raad van State oordeelt woensdagochtend dat de nodige bomenkap langs de ringweg mag doorgaan.

De zaak was aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De natuurorganisaties vinden dat voor de bomenkap in alle deelgebieden een zogenoemde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een 'verklaring van geen bedenkingen' verleend had moeten worden.

Bang voor voedselplekken en vliegroutes

De natuurorganisaties zijn bang dat de zogenoemde foerageergebieden – gebieden waar dieren voedsel zoeken – en vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap.

Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijven de foerageergebieden in vier van de vijf deelgebieden voldoende beschikbaar. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de vliegroutes van de vleermuizen bruikbaar te houden. Ook worden de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen door de kap van de bomen niet aangetast.

Waarom was de bomenkap nodig?

De bomenkap om de ringweg heen is nodig voor het aan kunnen leggen van de verdiepte ringweg en een tijdelijke ringweg langs de DUO en het Sterrebos. De aannemingscombinatie Herepoort vroeg in totaal vijf vergunningen aan voor de bomenkap.

Onder andere de Natuurfederatie en de Vleermuiswerkgroep maakten echter bezwaar tegen de kap, vooral omdat de bomen belangrijk zijn voor vleermuizen. In november blokkeerde de Raad van State de bomenkap, in afwachting van de uitspraak van vandaag. Ze wilde uitzoeken of de bomenkap inderdaad schadelijk is voor de vleermuizen.

Voor een ander deel van de bomenkap gaf de Raad van State in december nog groen licht.

Wat behelst de verbouwing van de Ringweg ook alweer?

De verbouwing van de zuidelijke ringweg is een enorm project dat het hele verkeer door en in de stad Groningen aan gaat. Met onder andere deze aanpassingen moet het verkeer beter doorstromen:

- Doorrijden op het Julianaplein en het Vrijheidsplein: daar moeten de verkeerslichten worden vervangen voor grote lussen, waardoor je zonder onderbreking alle kanten op moet kunnen rijden.

- Ter hoogte van de DUO en daar omheen gaat de zuidelijke ringweg ondergronds. Nu loopt de weg nog verhoogd bovengronds door de stad.

Alle belangrijke veranderingen lees je hier.

