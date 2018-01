Bewoners bevingsgebied tegen de huisarts: 'Eigenlijk willen we gewoon weg'

'Het gevoel van onveiligheid wordt nu weer versterkt. Dat gaat ervoor zorgen dat er meer mensen zijn met psychische klachten.' Huisarts Ryanne Addink merkt in haar praktijk in 't Zandt en Middelstum al de gevolgen van de beving van afgelopen maandag.

'Ik had iemand die een terugval kreeg door wat er maandag gebeurd is. En dat zal niet het enige geval zijn', zegt ze. 'Mensen die ik vanmorgen sprak zeggen ook: eigenlijk willen we gewoon weg.'

Stressgerelateerd

Addink heeft zo'n vijftig tot zestig mensen in haar praktijk die met serieuze klachten kampen door de aardbevingen.

'Het zijn vooral stressgerelateerde klachten. Slecht slapen komt vaak voor. Piekeren, wakker liggen. Er zijn mensen met lichamelijke klachten die niet direct te verklaren zijn. En als je dan wat verder doorpraat, blijkt dat ze zorgen hebben over de veiligheid van hun woonomgeving.'

Erkenning

'Het allerbelangrijkste is dat mensen erkend worden in hun klachten. Dat ze weten: ik ben niet gek. Sommige mensen denken echt: wat gebeurt er met me?'

De beving van maandag, met het epicentrum bij Zeerijp, was in grote delen van de provincie voelbaar. Addink: 'Hier in de praktijk voelden we hem ook. Mijn assistente dacht dat er een patiënt van de onderzoeksbank viel.'

