Vlag halfstok in Zeerijp als symbool voor een 'groot verdriet in het Hoogeland' (Foto: Sven Jach/RTV Noord) (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Dorpsbewoners druppelen binnen in het dorpshuis van Zeerijp. De pers is al volop aanwezig. Over een kwartiertje wordt minister Wiebes van Economische Zaken verwacht.

Zijn bezoek aan onze provincie was al gepland, maar na de beving van 3.4 op de schaal Van Richter van afgelopen maandag, besloot hij ook een bezoek aan epicentrum Zeerijp te brengen. Verdriet Wiebes gaat onder meer naar het dorpshuis om met burgemeester Rodenboog van Loppersum te praten. Beheerder Bert Kremer van het dorpshuis heeft de vlag halfstok gehangen. 'Ik moest gisteren denken aan het boek 'Het verdriet van België'. Er hangt hier een groot verdriet in het Hoogeland. Ik vond het een mooi symbool om de vlag halfstok te hangen.' Geen valse beloften Hoe Wiebes dat verdriet weg kan nemen? 'Ik weet niet of dat lukt', zegt Kremer. 'De minister zit ook klem tussen allerlei afspraken. Hij moet in ieder geval geen valse beloften doen. Voor zover mogelijk moet de gaswinning worden geminimaliseerd en er moet een nieuw schadeprotocol komen. Als dat niet kan, moet de overheid eerst zelf in de buidel tasten. Ze moeten zorgen dat dit als de wiedeweerga wordt opgepakt.' Wiebes wordt om 13:00 uur verwacht in Zeerijp. Lees ook: - Aardbevingsdemonstranten krijgen politiebezoek vanwege bezoek minister Wiebes

