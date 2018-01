Natuur en Milieufederatie 'heel erg teleurgesteld' over doorgaan bomenkap ringweg

'We zijn heel erg teleurgesteld.' Erik de Waal van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen baalt van de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde woensdag dat de bomenkap voor de aanleg van de Ringweg Zuid in Stad mag doorgaan.

De federatie had zich samen met de Vleermuiswerkgroep verzet tegen de kap, uit vrees dat de kap schadelijk is voor een kolonie vleermuizen. Nu de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, toestemming heeft gegeven voor de kap, zijn de juridische mogelijkheden uitgeput.

'We kunnen niks meer doen', zegt De Waal. 'We wachten met angst en beven af wat er verder gaat gebeuren. En we hopen dat de betrokken overheden toch zo veel mogelijk maatregelen nemen om de vleermuizen te beschermen. Daar zullen we bovenop blijven zitten.'

De Waal benadrukt niet tegen de ringweg te zijn. 'Daar hebben we ons nooit tegen verzet. We snappen dat het nodig is om in te grijpen in het bomenbestand. Maar we hadden heel graag gehad dat er in de voorbereiding op dit project een aantal compensatiemaatregelen voor de vleermuizen waren genomen. Nu vrezen we dat de vleermuizenstand in dit gebied sterk achteruit gaat.'

'Eén van de problemen tot nu toe is geweest dat er vaker maatregelen werden toegezegd, maar dat die niet altijd zijn uitgevoerd conform de afspraken', stelt De Waal. 'Dat is voor ons ook al een reden om de gang van zaken kritisch te blijven volgen.'

