Doe mee met onze Facebookgroep: Groningen sterk!

Een scheur in een muur van je woning. Vanaf het laminaat loopt die door tot het plafond en vanaf daar naar het midden van de kamer. Het zou maar zo jouw situatie kunnen zijn.

Ik ook!

Hoe kom je dan in contact met mensen die in dezelfde situatie zitten? Wie beantwoordt jouw vragen over aardbevingsschade? Kun jij misschien iemand helpen die schade heeft - of wil je ervaringen uitwisselen?

RTV Noord start vandaag met de Facebookgroep 'Groningen sterk!'. Je kan je aanmelden voor deze nieuwe Facebookgroep en zo in contact komen met andere mensen die schade hebben door de aardgaswinning.

Schade

Deze groep is voor iedereen die op wat voor manier dan ook schade heeft door de gaswinning. Het doel is om elkaar te steunen, te helpen en informatie uit te wisselen.

De groep is niet volledig openbaar, omdat we een besloten en veilige omgeving willen bieden. We zorgen er samen voor dat het netjes blijft. Reacties die niet aan de spelregels voldoen, kunnen door beheerders en moderators van deze groep worden verwijderd of verborgen.

Steun

Janke de Haan van onze Facebook-redactie: 'Heel veel mensen zitten in hetzelfde schuitje, maar hebben misschien toch het gevoel dat ze er alleen voor staan. We hopen dat mensen die lid worden van deze groep steun aan elkaar hebben en elkaar kunnen helpen.'



RTV Noord Facebookgroepen:

Facebookgroep: Groningen sterk!

Facebookgroep: Gezocht: Vrienden in Groningen