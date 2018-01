Drentse zanger komt met protestsong tegen aardbevingen

Muzikant Harry Loco uit Vries heeft een protestsong uitgebracht tegen de aardbevingen in het Noorden.

Het nummer heet 'Knockin' on politicians door', geïnspireerd door 'Knockin' on heavens door' van Bob Dylan. Dat meldt RTV Drenthe.

Zeerijp

Directe aanleiding om het nummer uit te brengen is de aardbeving in Zeerijp afgelopen maandag. Die had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. 'De aardbevingsproblematiek is de grootste bedreiging voor heel Noord-Nederland en ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er gaande is', vertelt Loco.

'Vorig jaar was ik met Freek de Jonge op pad en toen heb ik het nummer geschreven. Ik heb 'm even op de plank laten liggen en na de aardbeving in Zeerijp was ik zo boos dat ik dacht: dit is het moment, nu moet het uit.'

Politiek aan zet

'Ik hoop dat het gedraaid wordt en dat mensen zich bewust worden van wat er aan de hand is', zegt Loco. 'De politiek is aan zet. Daarom heet het nummer ook 'Knockin' on politicians door'. Iedereen moet de politici aan de mouw trekken van: jongens doe er wat aan, want het is een paar seconden voor twaalf en in Groningen staat de boel op uitbarsten.'

Geen onbekend nummer

Het origineel, Knockin' on heavens door, zit al een tijd in het repertoire van Loco. Hier zingt hij het in 2010:

Lees ook:

- Bewoners bevingsgebied tegen de huisarts: 'Eigenlijk willen we gewoon weg'

- Lees terug: De aardbeving van 3.4 in Zeerijp van minuut tot minuut