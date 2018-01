Bewoners Opwierde-Zuid komen in actie wegens 'gepruts met versterkingsplannen'

De bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam komen in actie tegen het 'gepruts' rond de versterkingsoperatie van hun wijk.

Samen met de Damster afdeling van de SP is dinsdagavond een actieplan opgesteld. De Damsters zijn 'de onzekerheid, het niet nakomen van afspraken en het gebrek aan vergoedingen zat'.

Veel zaken fout

In december werd bekend dat de versterkingsproef met 64 woningen is stilgelegd omdat er veel zaken fout gaan. Steenstrips vallen van de huizen en ook zijn ze schots en scheef aangebracht. Ook is een aantal woningen in slechte staat opgeleverd.

Toekomst

De Opwierders willen dat er snel duidelijkheid komt over hun toekomst. Hoe het actietraject er precies uit komt te zien, wordt de komende weken besproken.

