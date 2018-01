Deel dit artikel:











Bouwer van hennepkwekerijen moet twee maanden de cel in (Foto: politie.nl (Archief))

Een 37-jarige man uit Hoogezand is voor het leveren van materialen en het inrichten van een hennepkwekerij in Groningen veroordeeld tot twee maanden cel. Het was niet de eerste keer dat de man voor zoiets voor het hekje stond.

Buurtgenoten meldden vorig jaar in april bij de woningbouwvereniging dat zij een buurtbewoner al een geruime tijd niet meer hadden gezien. Maar er werd in die bewuste woning wel getimmerd en geklust. Bovendien reden verschillende auto's af en aan. De agenten noteerden de kentekens. Zo kwamen ze onder meer bij de 37-jarige Hoogezandster terecht. Zwijgende bewoner Tijdens een inval in april stuitten de agenten op 544 hennepplanten. De Hoogezandster erkende dat hij de kwekerij had getimmerd en het apparatuur leverde. 'Dit is mijn werk', zei de man tegen de politie. Volgens het huurcontract huurde de 24-jarige Stadjer de woning. Die zweeg en de rechter legde hem een werkstraf van 120 uur op en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van een maand. Broer Ook een 41-jarige inwoner van Anloo - de broer van de man uit Hoogezand - werd aangehouden. De dagvaarding van deze man is niet volgens de richtlijnen verstuurd en zijn zaak werd vandaag niet behandeld.