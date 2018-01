Lopend Vuur: Als FC Groningen daarmee kampioen kan worden; verkopen maar

Voetbal wordt meer en meer een miljoenenbal. De transferbedragen worden hoger en hoger. FC Groningen merkt dat het steeds moeilijker wordt om aan te haken.

Nederland kan de concurrentie met landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk of Spanje al lang niet meer aan. De transferbedragen en de salarissen die daar betaald worden zijn vele malen hoger dan in ons land.

Club in de verkoop

In ons land zijn clubs als Vitesse, FC Utrecht en Roda JC in private handen. Ajax is beursgenoteerd. 'De rek lijkt er uit en concurreren tegen deze clubs wordt steeds moeilijker', zegt Hans Nijland tegen VI.

Nijland zinspeelt in het interview op de mogelijkheid tot verkoop van de club aan investeerders. Tegenover RTV Noord zegt Nijland dat er op dit moment niks concreets speelt.

